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Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran saldırgana 21 yıl hapis cezası

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız Bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. 5 ay sonra yeniden yakalanan James Howard Jackson'ın 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

06 Aralık 2022 Salı 18:34
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Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran saldırgana 21 yıl hapis cezası



ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga'nın 2021 yılının Şubat ayında Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı.

Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 yılının başında yapılan bir yanlışlık sebebiyle hapisten kaçmasının ardından 5 ay sonra yeniden yakalanan James Howard Jackson'ın 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Köpeklerin kaçırılmaya çalışıldığı esnada bakıcıları Fischer'ı da yaralayan Jackson, hırsızlık ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılandı.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ta yaşanan olayda, Lady Gaga'nın Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. Olay esnasında silahlı saldırıya uğrayan Fischer ise göğsünden yaralanmıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, köpeklerin kaçırılmasıyla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kişiler arasında, Lady Gaga’nın, köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri iade eden bir kadının da bulunduğu aktarılmıştı.

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