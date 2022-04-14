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'Langıdı lan lan samsak döveci' gerilimi!

"Langıdı lan lan langıdı lan lan" sözüyle dillere dolanan ve yeniden popüler olan 'Samsak Döveci' şarkısı iki ünlü şarkıcının arasını bozdu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan popüler olan ve dillere dolanan şarkıyı paylaşamayınca ortam gerildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:44
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'Langıdı lan lan samsak döveci' gerilimi!

Grup Laçin'in seneler önce seslendirdiği Samsak Döveci şarkısı Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirmesiyle gündem oldu. "Langıdı lan lan langıdı lan lan" sözüyle dillere dolanan ve sosyal medyada sık sık paylaşılan şarkıyı Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan paylaşamadı.

İddialara göre Serkan Çağrı, Doğan’ın türküyü yalnız başına single olarak çıkarmak istemesine “Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım” sözleriyle tepki gösterdi. Çağrı bununla da kalmadı ve Samsak Döveci'nin müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.

"YAKIŞTIRAMADIM"

Ünlü klarnetçi iddialara göre, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.

Elif Buse Doğan ise konu hakkında "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

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