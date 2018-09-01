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Lefkoşa Halk Dansları Festivali Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın organize ettikleri 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Çağlayan Parkı’nda devam ediyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:13
Lefkoşa Halk Dansları Festivali Sürüyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, dün gece ilk olarak Oğulcan Başarı sahne aldı. Daha sonra ise GÖÇ-TAŞ ve FOLK-DER ile Çekya’dan “Kunovice’s Halk Dansları Topluluğu”, İrlanda’dan “Off to İreland”, Portekiz’den “Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela” ve Türkiye’den Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği (Yalova TUFAG) sahne alarak, kendi ülke kültürlerini danslarla sahneye yansıttı.

12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde bu gece ve yarın gece (kapanış) saat 20.00’dan itibaren konser ve çeşitli gösteriler yer alacak.

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LTBHalk Dansları FestivaliÇağlayan ParkıGündemKıbrıs
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