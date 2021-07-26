Les Ambassadeurs Hotel'de Bayram Fırtınası Esti 

GÜNDEM KIBRIS

Kurban Bayramı boyunca Les Ambassadeurs' da Türkiye'den gelen birbirinden ünlü sanatçılar vatandaşlara inanılmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Bayram coşkusu Les Ambassadeurs Hotel, Casino & Marina'da yaşandı.

Bayramın ikinci gecesi eğlenceli sahnesi ile Fatih Ürek muhteşem bir yaz akşamı yaşatırken, bayramın üçüncü gecesi Kıbrıs ezgileriyle sahneyi süsleyen Soner Babutsa muhteşem bir gece yaşattı.

Bayramın dördüncü gecesinde 90’lı yılların unutulmaz sanatçılarından Coşkun Sabah ve Ayhan Aşan nostalji rüzgarı estirdi.