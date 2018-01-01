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Les Ambassadeurs, Yılbaşı gecesi yıldızlarına yıldız kattı

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Hadise, yeni yıla 7 yıldız konforunda girmenin ayrıcalığını yaşamak isteyenlerin adresi Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da konser verdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
Les Ambassadeurs, Yılbaşı gecesi yıldızlarına yıldız kattı
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Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise, yeni yıla 7 yıldız konforunda girmenin ayrıcalığını yaşamak isteyenlerin adresi Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da konser verdi. 

Girne Kaşgar bölgesinde 7 yıldız konforunda inşa edilen Les Ambassadeurs Hotel & Casino, önceki gece gerçekleşecek görkemli bir açılışla turizm sektöründe hizmet vermeye başladı. Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Hadise’nin verdiği muhteşem konserle kapılarını misafirlerine açtı. Hadise hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla büyüledi. 

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