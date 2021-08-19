Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor. Exxen'de ekranlara gelecek olan Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla 3 Eylül'de hayranlarıyla buluşacak.

Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül’de Exxen’de başlıyor. Mecnun’un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz’un eldivenlerini, İskender’in beresini, Aksakallı Dede’nin asasını ve Erdal Bakkal’ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" ifadeleri kullanıldı.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor.