Lovato, 'uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu söyledi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, verdiği bir röportajda, dünya dışı varlıklardan bahsederken 'uzaylı' sıfatının kullanılmaması gerektiğini, bunun 'aşağılayıcı' olduğunu ileri sürdü.

Lovato, Avustralya'da yayın yapan Pedestrian.tv'ye konuşarak, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini söyledi ve "Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" dedi.

29 yaşındaki şarkıcı, dünya dışı varlıklara "ET demeyi tercih ettiğini'" ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise açıklamadı.

"UFO GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Dünya dışı varlıklarla ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" dedi.

Lovato, daha önce gerçekleştirdiği bir mülakatta, "UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle değiştiğini" anlatmıştı.

Joshua Ağacı Ulusal Parkı'ndaki çöle gittiklerinde "yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir küre gördüğünü, kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzülür ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü" aktaran sanatçı, "Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor" demişti.