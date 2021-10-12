Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla suçlanıyorlar
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla...
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi...
Lefkoşa'da sapıklık!
Lefkoşa'da sapıklık!
banner107

Lovato, 'uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu söyledi

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, 'uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu söyleyerek, "ET demeyi tercih ettiğini" ifade etti.

12 Ekim 2021 Salı 19:47
65 Okunma
Lovato, 'uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu söyledi
banner108

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, verdiği bir röportajda, dünya dışı varlıklardan bahsederken 'uzaylı' sıfatının kullanılmaması gerektiğini, bunun 'aşağılayıcı' olduğunu ileri sürdü.

Lovato, Avustralya'da yayın yapan Pedestrian.tv'ye konuşarak, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini söyledi ve "Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" dedi.

29 yaşındaki şarkıcı, dünya dışı varlıklara "ET demeyi tercih ettiğini'" ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise açıklamadı.

"UFO GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Dünya dışı varlıklarla ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" dedi.

Lovato, daha önce gerçekleştirdiği bir mülakatta, "UFO'yla güzel ve inanılmaz bir karşılaşma yaşadığını, bu sayede gerçekliğinin kesinlikle değiştiğini" anlatmıştı. 

Joshua Ağacı Ulusal Parkı'ndaki çöle gittiklerinde "yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir küre gördüğünü, kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzülür ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü" aktaran sanatçı, "Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor" demişti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil özür diledi!
Mehmet Ali Erbil özür diledi!
Justin Bieber’ı yakışıklı olduğu için kıskandı!
Justin Bieber’ı yakışıklı olduğu için kıskandı!
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim