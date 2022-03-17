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Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören inanamadı!

Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisi, FOX ekranlarının iddialı yapımları arasında yerini koruyor. Mahkum'da hayat verdiği 'Büge Yesari' karakteriyle büyük beğeni toplayan Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafları, görenleri şaşkına çevirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 12:59
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Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören inanamadı!
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Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum'da İsmail Hacıoğlu'nun partneri olarak kamera karşısına geçen güzel oyuncu Melike İpek Yalova'nın yıllar önceki görüntüsü, görenleri şaşırttı.

1984 yılında İstanbul'da doğan Melike İpek Yalova, Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu.

Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi alan yıldız, 2011 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Karadayı, Çember, İnsanlık Suçu, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdilerde Mahkum dizisinde fırtınalar estiriyor.

2019 yılında 7 yıllık sevgilisi Altuğ Gültan ile evlenen Melike İpek Yalova, 2021 yılında eşinden boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde Bir Zamanlar Çukurova dizisi nedeniyle Adana'da bulunan Melike İpek Yalova'nın adı, rol arkadaşı Furkan Palalı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

'Yeni neslin Türkan Şoray'ı' olarak adlandırılan Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Melike İpek Yalova'nın yıllar önceki görüntüsü, sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar, ''Çakma Türkan Şoray'', ''Param olsa ben de dünya güzeli olurum'' ve ''Kendisine büyük yatırım yapmış'' gibi yorumlarda bulundu.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören inanamadı! ''Çakma Türkan Şoray''

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