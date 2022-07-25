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Mahsun Kırmızıgül icralık oldu

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyince icralık oldu. Kırmızgül, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezasına çarptırılacak.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:10
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Mahsun Kırmızıgül icralık oldu
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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül’ün ‘Vezir Parmağı’ adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan’a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, davanın Kırmızıgül’ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül’ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Yönetmen Uçakan’ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığını söyleyerek İstanbul İcra Dairesi’ne başvurdu ve Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattı. Dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film’i vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı.

ÖDEMEZSE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Avukat Kasap’ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı. İcra ödeme emrine göre, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film emrin kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacak.

NTV

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