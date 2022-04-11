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Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve 6 yıllık eşi avukat Ece Binay, Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 17:08
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Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı

Ünlü şarkıcı ve sinema yönetmeni Mahsun Kırmızıgül ile avukat eşi Ece Binay, Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı.

Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.

ALDATMA İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimiz kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.

"ÇOCUĞUMUZUN VELAYETİ BENDE KALDI"

Kırmızıgül’ün ardından adliyeden çıkan Ece Binay ise açıklamasında “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı” dedi.

2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde evlenen çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.

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