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Malta ve Hollanda şehirleri devraldı

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 Avrupa Kültür Başkenti unvanına sahip olan Baf’ın, dün bu unvanı, yapılan bir etkinlikle, devrettiği belirtti.   

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
Malta ve Hollanda şehirleri devraldı
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 Avrupa Kültür Başkenti unvanına sahip olan Baf’ın, dün bu unvanı, yapılan bir etkinlikle, devrettiği belirtti.   

Fileleftheros gazetesi, Baf’ın, Danimarka'dan Aarhus ile paylaştığı Avrupa Kültür Başkenti unvanını, Valetta (Malta) ve Leeuwarden (Hollanda) şehirlerine devrettiğini yazdı. 

Habere göre gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’i, Eğitim Bakanı Kostas Kadis temsil etti.

Kadis, Baf 2017 Organizasyonu’nu, bu görevi başarıyla yerine getirmesi nedeniyle tebrik etti. 
 

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