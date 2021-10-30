Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna topa tutuldu! "İğrenç ve uygunsuz"

Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozlar eleştirilerin merkezi oldu.

Marilyn Monroe'nn ölüm döşeğindeki pozunu canlandırarak erotik poz veren Madonna, sosyal medyada linç bombardımanına tutuldu.

Bir takpçisi, "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandırdı."

Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz." yorumunda bulundu.

V dergisinin yeni sayısı için 63 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafçı Steven Klein'a poz verdi.

Söz konusu pozlar Monroe'nun 36 yaşındaki beklenmedik ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturuldu.

Fotoğrafların birinde şarkıcı bir şiltenin üstünde poposu açık biçimde yüzüstü uzanırken bir diğerindeyse komodinin üzerinde birçok reçeteli ilaç olduğu görülüyor.