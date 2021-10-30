Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107
Flaş Haber
Bafra'da boğulma!
Kapat

Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna topa tutuldu! "İğrenç ve uygunsuz"

ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:43
97 Okunma
Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna topa tutuldu! "İğrenç ve uygunsuz"
banner108

Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozlar eleştirilerin merkezi oldu.

Marilyn Monroe'nn ölüm döşeğindeki pozunu canlandırarak erotik poz veren Madonna, sosyal medyada linç bombardımanına tutuldu.

Bir takpçisi, "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandırdı."

Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz." yorumunda bulundu.

V dergisinin yeni sayısı için 63 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafçı Steven Klein'a poz verdi.

Söz konusu pozlar Monroe'nun 36 yaşındaki beklenmedik ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturuldu.

Fotoğrafların birinde şarkıcı bir şiltenin üstünde poposu açık biçimde yüzüstü uzanırken bir diğerindeyse komodinin üzerinde birçok reçeteli ilaç olduğu görülüyor.

Son Güncelleme: 30.10.2021 15:44
Anahtar Kelimeler:
Marilyn MonroeMadonna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür
'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!
'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!
Esra Erol'da şaşkına çeviren olay!
Esra Erol'da şaşkına çeviren olay!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim