Marka, şovu 23 yıldır ilk kez iptal etti

Akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Peki melek çetesi nasıl bu hale geldi? Daha önemlisi, Victoria nasıl kurtulur? Aslı Barış yazdı

Bir meleğin isyanı: Top model Shanina Shaik geçen hafta verdiği bir röportajda artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını söylüyor: “Yılın bu dönemini Victoria’s Secret defilesine hazırlanarak geçirirdim. Şimdi ise boşluktayım. Çünkü bu sene yapılmayacağı söylendi. Yeniden yapılır mı bilmiyorum. Herhalde farklı bir formülle yapılır. Ama yapılmalı. Bu defile kaldırılamaz çünkü dünyanın en iyi şovu!”

Shaik’in bu açıklaması bomba gibi düştü gündeme. Ne de olsa iddia büyük: Victoria’s Secret’ın 23 yıldır kesintisiz yaptığı geleneksel şovu iptal edildi, gelecekteki akıbeti de belirsiz... İşin rengi iç çamaşırı devini bünyesinde barındıran L Brands’in bir şirket içi yazışmasının da sızmasıyla belli oldu. Şöyle diyor şirketin CEO’su Les Wexner: “Moda değişim demektir. Biz de kendimizi geliştirmeli ve büyütmeliyiz. Eğer ilerleyecek, ayak uyduracaksak bu şovun bir televizyon kanalında yayımlanması belki de bizim için en uygun hamle olmayabilir. ”

Wexner’ın bahsettiği ‘değişim’ şüphesiz marka için elzem nitelikte.

Çünkü her yıl yaklaşık 25 milyon dolar sarf edilerek çekilen şov, reytinglerde yıldan yıla kan kaybı yaşıyor.



1997’de Tyra Banks ilk kanatları takarak resmi melek oldu.

Sorun, şovun kadın dünyasına yaklaşımı mı?

Rakamlarla konuşalım: Markanın 2001 yılındaki defilesi 12 milyon izleyiciyle buluşurken, bu rakam 2017’de 5.5 milyona geriledi. 2018 ise Victoria’nın hüsran yılıydı.

Sadece 3.3 milyon izleyiciyle tarihinin en kötü reytingini yakaladı. Peki sorun ne?

Newsweek’te yer alan bir habere göre markanın temel sorunu, ‘cinsiyetçi ve zamanın ruhunu yakalayamayan bir bakış açısıyla yönetilmesi’. Alıntı yaparsak: “Beden olumlamanın, cinsiyet eşitliğinin konuşulduğu bir dönemde markanın pazarlama müdürü Ed Razek ‘Kıvrımlı kadınların ya da trans bireylerin podyumumuzda yeri yok. Neden olsun? Biz 42 dakikalık bir fantezi satıyoruz’ türü açıklamalar yapıyor. Sonuç olarak müşteriler de kendilerine ‘yer olmayan’ bir markadan alışveriş yapmıyorlar.”

Fast Company’de yer alan bir makaleye göre, zincir ‘mesajı alamıyor’: “Mesele televizyonun itibarını yitirmesi değil. Netflix gibi bir platformda yer alsa da izlenmesi düşük olur. Sorun şovun kadın dünyasına yaklaşımı. Her ne kadar kadınlara mal satılsa da, şovun hedef kitlesi erkekler. Ve günün sonunda ne kadar iyi çekilmiş olsa da bu defile bir nevi striptiz. Ve striptizin zihniyeti, #metoo/bende dünyasında yaşayan tüketiciler için çekici değil, itici. Hatta sorunun ta kendisi.”



Markanın Ceo’su Les Wexner 2018’de meleklere moral vermeye çalışıyor ama nafile.



Başka bir argüman, faturayı firmanın iş yaptığı yeni melek çetesine kesiyor. Malum, ‘esas ekibin’ son üyeleri, Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ‘yaş haddinden’ emekli oldu. Safları dolduran Kendall Jenner, Bella Hadid, Elsa Hosk gibi donuk, aşırı estetikli ve bir o kadar da ‘kusursuz’ modeller de aynı enerjiyi vermiyor.

Ama melekler çetesine yeni ve sansasyonel isimler eklemek de zor zanaat. Çünkü Victoria’s Secret defilesinde yer alan bazı top modeller kararlarından bin pişman. Örnekler verirsek: 2011-2015 arasında markanın defilesinde yer alan Karlie Kloss Vogue dergisne verdiği demeçte ayrılma nedenini şöyle anlattı: “Genç kızlara dayattığı güzellik standartlarını kesinlikle onaylamıyorum.” 2000-2006 arasında markanın yüzü olan, gelmiş geçmiş en etkin modellerinden Gisele Bündchen, bu podyumda yürümeyi hayatında yaptığı en zor şey olarak anlatıyor yeni kitabında... “Bana tüy verin, kanat verin, tül verin, kendimi bir parça daha kapatabilmem için ne verirseniz verin’ diye yalvardığımı hatırlıyorum. Çıplak halde o podyumda yürümek, her ne kadar öyle görünmese de çok ama çok utanıyordum.”

Modellere taciz iddiaları hasır altı mı edildi?

Modelinden tüketicisine her kesim şikâyetçi. “Daha kötüsü olamaz” derken bir de skandal karışıyor işin içine... Şu anda seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan milyarder işadamı Jeffrey E. Epstein’ın L Brands’in CEO’su Les Wexner’ın sağ kolu olması da işleri marka açısından kolaylaştırmıyor. New York Times’ın haberine göre doksanlı yıllarda Wexner’ın finansal danışmanlığını yapan Epstein, aynı zamanda kendisini Victoria’s Secret’ın ‘yetenek’ avcısı olarak tanıtıyordu. ‘İş görüşmesi’ kısvesi altında modellerle otellerde buluşuyor, ardından ‘melek’ adaylarını taciz ediyordu.

Ve iddialara göre, bu suçlamalar, Wexner’ın bilgisine sunuldu. Ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Epstein, Wexner’ın parasını yönetmeye devam etti. Wexner, NY Times’ın haberinin yarattığı infial sonrası “Yaptıklarından kesinlikle haberim yoktu” açıklamasını yapsa da, L Brands üzerindeki şüphe bulutları dağılmış değil.

Kıssadan hisse, sevgili Victoria ve meleklerinin derdi saymakla bitmiyor. Şimdi tüm gözler markanın üzerinde ve yapacakları stratejik hamlelerde.Peki Wexner ve ekibinin bir sonraki adımı ne olacak?

Victoria’s Secret zirveye doğru kanatlanacak mı? Yoksa devasa bir marka gerçekten ‘melek’ olup hayatımızdan kayıp gidecek mi?