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MasterChef Burak Kaya'nın kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda da izleyiciyi ekrana kilitliyor. MasterChef 2022'nin renkli yarışmacılarından Burak Kaya hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:03
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MasterChef Burak Kaya'nın kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı



TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef ile adından söz ettiren Burak Kaya, meğer kameralara alışık bir yüzmüş. Hollywood'da rol aldığını belirten Burak Kaya'nın, Türkiye'deki reklam filmlerinde de rol aldığı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ekran deneyimi bulunan insanların MasterChef programında yer almasına tepki gösterdi. İzleyiciler, ''Resmen kurgu izliyoruz'' diyerek, yarışmacıların özellikle bir ajanstan seçildiğini öne sürdü.

Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Kendine has tavırları ile adından söz ettiren Burak Kaya, daha önce Hollwood'da küçük bir rolde yer aldığını söylese de, aslında daha fazlası var.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Bir zamanlar oyunculuk yaptığını söyleyen Burak Kaya, yemek yapmaya 7 yıl ara verdi. Ekranlarda Hollywood'deki rolünden bahseden Burak Kaya'nın Türkiye'de de bazı projelerde rol aldığı ortaya çıktı.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Burak Kaya, 2014 yılında Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde kamera önüne geçmiş.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'ya, dizinin birçok sahnesinde rastlamak mümkün...

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Burak Kaya, 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının da reklam yüzü olmuş. Instagram hesabında geçmişe dair paylaşımları bulunan Kaya'nın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Burak Kaya'nın daha önce çeşitli projelerde rol alması, sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, bu tür yemek programları için bile ajanstan yarışmacı seçildiğini, izletilen birçok şeyin kurgu olduğunu iddia etti.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Burak Kaya, geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye'deki yarışmacı arkadaşı Gamze'ye ''gerizekalı'' ve ''çakal'' diyerek eleştirilerin odağında yer almıştı.

MasterChef Burak Kaya'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef Burak Kaya'nın kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef Burak Kaya'nın kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı ''Resmen kurgu izliyoruz!''

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