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MasterChef'e damga vuran eleme!

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu programda potada olan Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay ve Barış arasından elenerek hayallerine veda eden isim belli oldu. Başarılı yarışmacı Mehmet Şef'in açıklaması sonrası gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı yemekler kadar kibarlığıyla da adından söz ettiren başarılı yarışmacının gözyaşları MasterChef'e damga vurdu. MasterChef'ten elenen isim Serpilay oldu.

07 Kasım 2022 Pazartesi 09:48
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MasterChef'e damga vuran eleme!



MasterChef Türkiye'nin 121. bölümü sosyal medyada olay oldu. Haftanın eleme adayları Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay ve Barış MasterChef'ten elenmemek için hünerlerini sergiledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACILARIN GERGİNLİKLERİ YÜZLERİNDEN OKUNDU

Tadım değerlendirmesi sonrası en başarılı yemekleri çıkaran Burak Kaya, Fatma Nur ve Büşra eleme potasından çıkmayı başardı.

Ünlü şefler, MasterChef'teki eleme oyununun ilk aşamasında Serpilay, Yağız ve Barış'ı oyunun 2. aşaması için tezgah başına gönderdi.

Elenmek istemeyen yarışmacıların gerginlikleri yüzlerinden okundu.

Eleme potasındaki Serpilay, Yağız ve Barış; Mehmet Şef'in hazırladığı "Ellilik" isimli zor yemeği yaptı. Hazırladığı tabak şefler tarafından beğenilen Yağız elenmekten kurtuldu.

MasterChef'e veda eden ismi ise Mehmet Yalçınkaya açıkladı.

"ELEME POTASINI MASTERCHEF'İN CEHENNEMİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Mehmet Şef elenen yarışmacının Serpilay olduğunu açıkladı. Genç kadın gözyaşlarını tutamazken. Barış eleme potasını MasterChef'in cehennemi olarak gördüğünü belirtti.

Barış yaptığı açıklamada "Burası çok başka bir yer. Yine elenmekten kurtuldum. Serpilay'ı çok seviyorum. 3. turdan beri birlikteyiz. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA: "O KADAR LAF SÖYLEDİK SİTEM BİLE ETMEDİN"

Mehmet şef Serpilay'a dönerek şu açıklamayı yaptı:

"İyi geldin buraya kadar. Yetenekli bir yarışmacısın. Daha da ileri gidebilirdin. Ama bu akşam senin hatan ana ürün oldu. Yeteneksiz olan değil hata yapan elendi. Senin pastacılık özelinde çok ilerilere gideceğini düşünüyorum. Kalbinin, saygının ve güzelliğin üzerine konuşacak çok şey yok. O kadar laf söyledik, sitem bile etmedin. Güzel bir aile yetiştirmiş seni. Onlara da selam söylüyoruz. Sana başarılar diliyorum."

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'yi izleyenler duygu dolu anlar nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

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