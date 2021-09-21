MasterChef Hamza hakkında gündem olan iddia...

Masterchef 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın yeni yarışmacıları zaman zaman merak konusu oluyor.

Son olarak Masterchef Hamza Mercimek ile ilgili iddialar sosyal medyada dikkat çekti. Hamza Mercimek'in, papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıktı. Hatta Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi.

Hamza Mercimek'le ilgili ilginç bir video daha ortaya çıktı. Murat Özdemir ve Hamza Mercimek bir masada birlikte samimi bir şekilde yemek yiyor. Özdemir, Masterchef Hamza'ya övgüler yağdırıyor.