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MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda şampiyonun belirlenmesi için geri sayım başladı. Finale adını yazdıran Hasan Biltekin'in son oyunda şeflere sunduğu tabak, sosyal medyada alay konusu oldu.

14 Ocak 2022 Cuma 15:21
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MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!
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MasterChef Türkiye 2021 finalistleri Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Hasan Biltekin'in, gecenin son oyununda şeflere servis ettiği tabak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hasan Biltekin'in, haşlanmış hamuru final tabağı olarak servis etmesi, sosyal medyada olay oldu. Birçok kullanıcı, makarnanın final bölümüne yakışmadığını ve yaşananların komik olduğunu dile getirdi.

Hasan Biltekin'in topa tutulan tabağı, Mehmet Yalçınkaya'dan 6, Somer Sivrioğlu'ndan ve Danilo Zanna'dan ise 7 puan aldı.

TABAĞA KÖYÜNÜN ADINI VERDİ

Biltekin, tabağına Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı 'Tatların' köyünün adını verdi. Hasan Biltekin, tabağının hikayesini, ''Köyde babaannemgil bu erişteyi yaparlardı. Sokakta çocuklar, körebe ve saklambaç oynarken, ben bu eriştenin yapımını öğreniyordum. Bu erişteyi yemeden sokağa çıkmıyordum.'' sözleriyle anlattı.

''ŞEFLERİN ÖNÜNE MAKARNA KOYDU''

Sosyal medya kullanıcıları, Hasan Biltekin'in tabağının oldukça basit olduğunu belirten yorumlarda bulundu. İşte Hasan Biltekin'in tabağına gelen bazı sosyal medya yorumları:

Final masası şekilli şüküllü ama Hasan şeflerin önüne makarna koydu.

1 saat boyunca sadece makarnanın üstüne 3 damla sos koyan finalist.

Hasan çantanı da al köyüne git.

Üç tane kaç yaşında insanın önüne yemek diye hamur koydun.

Bakkaldan ekmek alıp sunsa da 7 alırmış zaten...

Ben mi yanlış görüyorum yoksa bu insanlar finalde makarna mı yiyor!

Anahtar Kelimeler:
MasterChefHasan Biltekin
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