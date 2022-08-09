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MasterChef Mehmet Yalçınkaya annesini paylaştı!

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşkına döndü. MasterChef yarışmacılarının en korktuğu isimler arasında yer alan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, kimi zaman babacan tavırları ile dikkat çekiyor. Mehmet Yalçınkaya annesi ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Yalçınkaya'nın annesine çok benzediğini belirten takipçileri, "Tıpatıp benziyor" gibi yorumlarda bulundu.

09 Ağustos 2022 Salı 12:57
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MasterChef Mehmet Yalçınkaya annesini paylaştı!
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MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor. Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrenmişti.

"BANA İSİMLERİNİ VERİN"

Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" demişti. Ünlü şefin aile ve özel yaşamı da merak ediliyor.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yalçınkaya, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef'i görenler "tıpkı annesine benziyor", "Hık demiş burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapmadan edemedi.

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