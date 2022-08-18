Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek!

Magazin HaberleriTV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:31
169 Okunma
MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek!


TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

mehmet şef-3

YARIŞMADA YİNE ŞEF OLARAK YER ALDI

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı.Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

mehmet şef

O DÖNEMKİ KADRODAKİ İSİMLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
MasterChefMehmet Yalçınkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı Bekiroğlu'ndan kötü haber!
Aslı Bekiroğlu'ndan kötü haber!
Şahan Gökbakar dolandırıldı
Şahan Gökbakar dolandırıldı
Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor!
Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim