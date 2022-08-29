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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MasterChef adlı yemek programında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile beraber bir süredir jüri üyeliğini üstlenen başarılı şef Somer Sivrioğlu, bu program sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde 51 yaşında olan başarılı şef, eski haliyle görenleri şaşırttı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:22
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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı


MasterChef programının jüri üyeliğini üstlenen Somer Sivrioğlu, son zamanların ön plana çıkan isimlerinde biri oldu. Ekran önündeki tavırları ve başarılı sunumuyla dikkat çeken şefin eski fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avusturalya'ya giden Somer Sivrioğlu, şefliğe ilk adımı attı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Yıllar içerisinde mesleğinde kendisini geliştiren Sivrioğlu MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak bulunmasının yanı sıra mutfak üzerine eser yayınladı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Şimdilerde MasterChef programı ile uzun süredir göz önünde olan Somer Sivrioğlu, eski haliyle görenleri şaşırttı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyayı sık sık kullanan ismin eski haline bakan bir daha baktı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Sivrioğlu'nun sakalsız hali dikkat çekti.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Somer Sivrioğlu 2001-2021 yılları arasında Aslı Sivrioğlu ile evli kaldı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

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