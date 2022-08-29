MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MasterChef adlı yemek programında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile beraber bir süredir jüri üyeliğini üstlenen başarılı şef Somer Sivrioğlu, bu program sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde 51 yaşında olan başarılı şef, eski haliyle görenleri şaşırttı.