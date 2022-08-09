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MasterChef'te büyük hata!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Kendilerine verilen süre zarfında hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasındaki rekabet izleyenlerin gözünden kaçmadı. Yarışmacılar heyecan sebebiyle zaman zaman kural ihlali yapıyor. Benzer bir durum geçtiğimiz gün Vural adlı yarışmacının başına geldi. Somer Sivrioğlu "Daha dikkatli olman gerekiyor, emeğine yazık" diyerek genç yarışmacıyı uyardı.

09 Ağustos 2022 Salı 10:28
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MasterChef'te büyük hata!
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MasterChef heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Büşra ana kadroya giren yedinci isim oldu. Genç yarışmacı yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

"Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Şeflerin benim ismimi söylemesi çok güzel. Ana kadrodayım. Mutluyum, gururluyum. Benim için her şey güzel şu an."

Yarışmada sevinçli anlar kadar talihsizlikler de yaşanıyor.

MASTERCHEF'TE BİR KURAL İHLALİ DAHA

MasterChef Türkiye yarışmacısı Vural zamana karşı yarışırken kural ihlali yaptı. Somer Şef bunun üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"EMEĞİNİZE YAZIK!"

"Defalarca uyarmamız rağmen, süre bitmesine karşın hala yemeğin üzerine bir şeyler koyuyorsun." diye Somer Sivrioğlu genç yarışmacıyı şu sözlerle uyardı:

"Bu yarışmanın kuralları bellidir. Bu kurallara uymazsanız. Bizim 'bırak' dediğimizde veya 'dur' dediğimizde yemeğe müdahale etmeye devam ederseniz o tabağı önünüzden alırım ve tabağınız değerlendirmeye girmez. Sen, biz 'bırak' dememize rağmen hala daha yemeğin üzerine bir şeyler katıyorsun. Daha dikkatli olman gerekiyor. Emeğine yazık. En azından değerlendirmeye girerdin."

Somer Şef'in açıklaması sonrası MasterChef yarışmacısı Vural "Güveniyordum şefim ama yapacak bir şey yok. İnşallah yarına..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Son Güncelleme: 09.08.2022 10:30
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