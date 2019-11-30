MasterChef'te elenen isim belli oldu!

Masterchef’te rekabetin doruğa çıktığı bir eleme gecesi geride kaldı ve elenen isim belli oldu. . Masterchef eleme gecesinde Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan yarıştı. Sosyal medyada bu 4 isimden biri hakkında ‘elendi’ diye söylentiler çıktı ve söylentilerin gerçek olduğu kanıtlanmış oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde ise sürpriz şef Mehmet Yalçınkaya’dan geldi. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi. İşte Masterchef’ten elenen isim ve vedasında yaşananlar…

Elemede son 2’ye kalan isimler Rıfat ile Kıvanç oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.

İŞ TEKLİF ETTİ

Eleme öncesinde paylaşımları dolayısıyla sosyal medyada Kıvanç Ermiş’in elendiğine ilişkin dedikodular çıkmıştı. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi ve büyük şaşkınlık yaşandı.