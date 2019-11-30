Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

MasterChef'te elenen isim belli oldu!

Masterchef'te bir eleme heyecanı daha yaşandı. MasterChef'in son bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında iki başarılı isim Kıvanç ve Rıfat son ikiye kaldı. Elenen yarışmacı olmamak için kıyasıya mücadele sonrasında belli oldu. Masterchef Türkiye elemesinde bu hafta yarışmaya kim veda etti belli oldu. Mehmet Şef sürpriz bir şekilde elenen isme iş teklifinde bulundu...

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:08
MasterChef'te elenen isim belli oldu!

Masterchef’te rekabetin doruğa çıktığı bir eleme gecesi geride kaldı ve elenen isim belli oldu. . Masterchef eleme gecesinde Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan yarıştı. Sosyal medyada bu 4 isimden biri hakkında ‘elendi’ diye söylentiler çıktı ve söylentilerin gerçek olduğu kanıtlanmış oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde ise sürpriz şef Mehmet Yalçınkaya’dan geldi. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi. İşte Masterchef’ten elenen isim ve vedasında yaşananlar…

Elemede son 2’ye kalan isimler Rıfat ile Kıvanç oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.

İŞ TEKLİF ETTİ

Eleme öncesinde paylaşımları dolayısıyla sosyal medyada Kıvanç Ermiş’in elendiğine ilişkin dedikodular çıkmıştı. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi ve büyük şaşkınlık yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
MasterChefHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu
Yıldız Kenter hayatını kaybetti!
Yıldız Kenter hayatını kaybetti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim