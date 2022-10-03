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Masterchef'te hangi yarışmacı elendi?

Masterchef eleme heyecanı ekranlara geldi. Masterchef'te haftanın eleme adayları elemece gecesinde ilk olarak balkabağı ile yaratıcılık tabağı hazırladılar. Masterchef'te dün akşam bir isim yarışmaya veda etti. Peki 2 Ekim Masterchef'te kim elendi, hangi yarışmacı?

03 Ekim 2022 Pazartesi 07:15
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Masterchef'te hangi yarışmacı elendi?



Masterchef'te; Fatma Nur, Görkem, Şule, Çağatay, Kaan ve Tayfun haftanın eleme adayları arasında yer aldı.

Masterchef'e bir isim veda etti. Elenen isim şeflerin tadım yapmasından sonra belli oldu.

Peki 2 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te eleme gecesinin ilk turunda Görkem 1.olarak elenmekten kurtuldu.

Görkem'den sonra 2.olarak Masterchef'e devam eden isim Şule oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 

Son 3'e kalan Çağatay, Fatma Nur ve Kaan ise elenmemek için yarıştılar. Son 3'e kalan isimler arasından potanda ilk kurtulan isim Fatma Nur oldu.

Tayfun ise 3.olarak Masterchef rüyasını sürdürüyor.

Son ikiye ise Çağatay ve Kaan kaldı. Yarışmaya veda eden isim ise Kaan oldu.

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