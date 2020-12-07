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MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan Ebru, Serhat ve Eray'dan Ebru yarışmaya veda etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:34
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MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda şefler Japon mutfağından sushi yapılmasını istedi.

Kıyasıya süren mücadelenin kazananı mavi takım oldu. Bir oyuncu fazlası bulunan mavi takım bu avantajı iyi kullandı ve haftayı namağlup kapattı.

Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı eleme finali oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takımda yer alan Serhat, Eray ve Ebru, eleme oyunu finalinde karşı karşıya geldi. Mehmet şefin hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı.

Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Eray ve Ebru arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı. Yarışmaya veda eden Ebru gözyaşlarına boğuldu.

Ebru eleme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel serüvenin bir sonu olduğu gibi Masterchef serüveni de bugün benim için son buldu. Bu değerli serüvende birçok şey öğrendim ve yeni insanlar tanıdım.
Bu fırsatı bana sunan Acun Medya ekibine ve MasterChef Jürisine minnettarım. Yarışma boyunca bütün bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna hepinize tek tek teşekkür ederim.
Her ne kadar Masterchef serüvenim bitmiş olsa da bunu bir son olarak değil aksine bir başlangıç olarak görüyorum. Beni destekleyen herkese kucak dolusu sevgiler."

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