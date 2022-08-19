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Masterchef'te ortam gerildi!

MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacılarından Fatma Nur ve Dilan birbirine girdi. Son günlerde yarışmada Acun Ilıcalı ile kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelen Fatma Nur Uçar kavga sırasında fenalaştı. Sette hazır bekleyen doktorlar MasterChef Fatma Nur'a müdahale etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 13:24
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Masterchef'te ortam gerildi!


MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri devam ederken balkonda Fatma Nur Uçar ve Dilan birbirine girdi. Son dönemde Acun Ilıcalı'nın yarışmada istemediği iddialarıyla gündeme gelen Fatma Nur yarışmacı arkadaşıyla gerilince fenalaştı.

İkili arasında yaşanan tartışmanın sebebi Fatma Nur'un iddialı olmak konusunda sarf ettiği sözler oldu. Fatma Nur balkonda Barış ile iddialı olmak konusunda konuşurken, 'Boş iddia yapan çok burada' demesi üzerene Barış da 'Burada mı?' şeklinde soru yönlendirdi.

Soruya karşılık veren Fatma Nur, ''Yapamıyordu, bana saldırıyordu, çıkmaya çalıştı. Onu da yapamadı, dövme yaptırdı onda da çıkamadı. Anlayacağın boş iddia ve boş sözlerden hiç etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum böyle, canım diyorum'' dedi. Bu sözleri duyan Dilan, ''Ne, bana mı söyledin az önce söylediğin lafı?'' sorusunu yöneltti.

Onunla konuşmadığını dile getiren Fatma Nur'a, Dilan ''Zaten, zahmet olacak'' yanıtını verdi. Fatma Nur, takım arkadaşının çıkışına karşılık, ''Senin doğal halin böyle sanırım. Saldırgan bir yapın var" dedi.

Normalde saldırgan olmadığını belirten Dilan, önceki gün yaşananları işaret ederek yanlış yaptığını Fatma Nur'a söyledi. Bu diyalogtan sonra ortam gerildi ve Dilan "Şu kızı benim yanımdan alın ya'' şeklinde konuştu.

Yaşananlardan bir süre sonra MasterChef Fatma Nur fenalaştı. Nabzının kaç attığını kontrol edilmesini isteyen Fatmanur'a doktorlar müdahale etti.

FATMA NUR NE DEMİŞTİ?

Önceki gün yarışma sırasında Mehmet Şef'in aşağıda yarışanlara tarif verilip verilmediğini sorması üzerine Fatmanur, ''Asla, olabildiğince yanlış yapmalarını bekliyorum. Tarif verene de kızıyorum" demişti.

Anahtar Kelimeler:
MasterChef
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