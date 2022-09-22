MasterChef'te yeni sezonun ilk kaşığı atıldı

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef, 21 Eylül akşamı 78'inci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk takım oyununu, mavi takımın kazandığı yarışmanın son bölümünde ikinci takım oyunu heyecanı yaşandı.

MasterChef'in dünkü bölümüde; jüri üyeleri, mavi ve kırmızı takımdan, mezeler konseptiyle; Levrek marin, humus, beyin salatası, babagannuş, fava, çerkez tavuğu, acılı ezme, arnavut ciğeri, kalamar tava, karides güveç, mücver istedi. Verilen sürede en iyi tabakları yapmak isteyen yarışmacılar, canla başla mücadele etti.

GÖRÜNMEZ KAZA

Takım oyunu sürerken stüdoyda talihsiz bir kaza yaşandı. Çağatay elinde tava ile tezgaha doğru hızlı adımlarla giderken bir anda kayarak yere kapaklandı. Gamze'nin 'Çağatay' demesi üzerine Danilo Zanna paniğe kapıldı. Burak Kaya, Çağatay'a iyi olup olmadığını sorarken; İtalyan Şef koşarak yarışmacının yanına gitti. Serpilay "Dur tamam sakin ol" diyerek yarışmacıyı teselli ederken, Çağatay iyi olduğunu söyledi.

"KAŞIK GELİYOR"

Günün sonunda mezeler oyununu kazanan taraf, uzun süredir galibiyet alamayan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa giren mavi takım ise soğanla yaratıcı tabaklar yaptı. Tadım sonrası yarışmacıların yanına gelen Mehmet Şef, sunum setindeki kaşığı alıp cebine koyarken; yarışmacılar, "Kaşık geliyor" dedi.

Heyecanlanan yarışmacılar, kime kaşık atılacağını beklerken; şefler stüdyoya döndü. İlk dörde de Burak Revanbahş, Çağatay, Metin ve Burak Kaya kaldı. Dört yarışmacı arasından Metin ve Burak Revanbahş son ikiye kaldı.

Mehmet Şef, günün dokunulmazlığını kazanan ismini açıklarken, kaşık attı. Mehmet Yalçınkaya, "Sezonun ilk kaşığını alan yarışmacımız Metin" dedi. Yalçınkaya, "Ürün soğan, tabağında hiçbir protein yok. Sadece küçücük bir hurma. Soğanı ne kadar iyi kullanabildysen kullandın. Çok iyi bir sunum, çok iyi değerlendirdin. Bu tabağa yapılabilecek tek şey kaşık atmaktı. Tebrik ederiz" diye konuştu.

SOMER ŞEF DUYGULANDI

Ardından söze giren Somer Şef, "Kaşığı alanı, kaşığı atan yorumlasın ama ben de Burak için bir şeyler söylemek istiyorum" dedi. Duygulanan Sivrioğlu, "Üstat çırağına demiş ki 'Sen benim tecrübeme sahip olamazsın. Çünkü meslekte benim kadar vakit geçirmedin. Ama ben senin gençliğinde orada olabilimek için bunların hepsini bir kalemde silerdim. Çünkü sen benim yerimi alabilirsin, ben senin yerinde olamam' Çok iyi bir başlangıç tebrik ederiz. Tek bir şanssızlığın var yanında böyle bir tabak gelmesi" dedi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Konseyde eleme adaylarını belirleyen mavi takımda; dokunulmazlığı kazanan Metin, Çağatay'ın adını söyledi. Günün ikinci eleme adayı ise oy çokluğu ile Burak Revanbahş oldu. Böylece Fatma Nur ve Görkem'in ardından Çağatay ve Burak Revanbahş da potadaki yerini aldı.