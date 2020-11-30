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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur gözyaşlarına boğuldu

"Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu"

30 Kasım 2020 Pazartesi 13:49
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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur gözyaşlarına boğuldu

Yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, dün akşam yayınlanan eleme bölümde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, "Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MasterChef Türkiye yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini söyledi. Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen yarışmada ise Uğur'un diskalifiye edildiği anlar yayınlandı.

Diskalifiye edildiği daha önceden kendisine bildirilen Uğur ise veda konuşması yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım" dedi. 

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