MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

MasterChef’te iki dokunulmazlık oyunu da oynandı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara tavuk ciğeri verdi ve bu ürünle en yaratıcı yemeği yapan Rıfat dokunulmazlığı aldı. Yarışmanın favori isimleri Suna ve Batuhan bu kez birinci gelemedi. Şefler Güzide'yi ikinci seçtiler ve başarılı bir tabak çıkardığını söylediler. İşte heyecanla geçen haftada eleme adayı olarak belirlenen isimler…

ELEME ADAYLARI: YASİN, KIVANÇ, BATUHAN ve SUNA

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat’ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan

Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre'nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4'er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç'ı gönderdi.

TAKIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık oyunu için mini burger, goralı ve tantunilerini beğeniye sunan kırmızı ve mavi takım, katılımcıların oyları ile dokunulmazlık oyununu kazandı. Toplam 41 oyun kullanıldığı oylamada, 20’ye 20 eşitlik sağlanırken kalan 1 oy kazanan takımı belirledi. Dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

İkinci gün gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda ise en iyi et döneri yapan mavi takım birinciliğini ilan etti.