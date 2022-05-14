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MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor

MasterChef Türkiye yarışmasında yeni sezonunda jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:17
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MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor

Üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile devam eden MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda bir ismin kadrodan ayrılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef jürisinde yer almayacak.

Yalçınkaya yerine ise gelmesi beklenen isimler arasında Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen var.

En güçlü aday olan Türkmen, MasterChef 2022 sezonunda jüri koltuğunda oturmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığı iddia edilmişve bu olayın Yalçınkaya ile Ilıcalı arasında krize neden olduğu ileri sürülmüştü.

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