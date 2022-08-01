MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef adeta çıldırdı!

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni bölümünde dün akşam elemelerde yarışmacılar yine soğuk terler döktü. Üçlü eleme heyecanının devam ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam yarışmacılar arasında yer alan Kıvanç, Mehmet Şef'in söylediklerini dinlemedi ve ünlü şefi çılgına çevirdi.

O SÖZLERE ÇOK SİNİRLENDİ

Üçlü elemelere katılan Kıvanç, şeflerin istediği İslim kebabını kendi tekniğiyle yapmaya çalışınca Mehmet Şef'i oldukça sinirlendirdi. Somer Şef'in "Oldu mu yemek?" sorusuna, "Mehmet Şef tekniğimizi beğenmedi, merak ediyorum ne olacak" şeklinde cevap veren Kıvanç'a ünlü şef sert yanıt verdi.

Mehmet Şef, "Yanlış teknik. Bana bu ülkede hiç kimse tavada Türk yemeği pişirebilirsin dedirtemez. Öyle bir şey yok. Senin bunu iddia etmen çok yanlış bir şey. Hem bilmiyorum diyorsun hem de diyorsun ki tavada olur." sözleriyle sert yanıt verdi.

"38 SENE, ÖMÜR..."

Tadım aşamasında ise Mehmet Şef yarışmacıyı adeta haşladı. Mehmet Şef, "Bilmiyorsun öğren diyorum. Neyin inadını yapıyorsun onu anlamadım. Yemeğin doğrusunu anlatıyorum dert anlatmıyorum dert.

Bir öğrenci olarak öğretiyorum sana. Bir bu yemek tencerede pişer, iki sos yapılmaz. Sana geleneksel bir yemeği öğretmeye çalışıyorum sen bana masal anlatıyorsun. 38 senemi verdim ben. Ömür..." diyerek sözlerini noktaladı.