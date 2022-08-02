MasterChef Türkiye'de skandal olay!

MasterChef 2022'nin yeni bölümünde bu akşam yine nefes kesen anlar yaşanmaya devam edecek. Ana kadroya girmek için final turunda mücadele eden yarışmacılar bu akşam bir kez daha şefler tarafından verilen tabakları en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Programın yeni bölüm fragmanında ise yaşanan olay adeta damga vurdu. Melih'in başına gelen olaya Somer Şef tepki gösterdi.

GİZLİCE ARKADAŞININ KIYMASINI ALDI

MasterChef Türkiye 2022'nin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde skandal bir olay yaşanıyor.

Final turunun ikinci gününde ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Melih, hazırlayıp lezzetlendirdiği kıymasını bir türlü bulamıyor.

Somer Şef, Melih'in yanına gelip "Kıyman kayıp mı?" diye soruyor ve Melih, kıymasının kayıp olduğunu söyleyince yarışmacılardan biri 'Ben aldım' şeklinde cevap veriyor.

Somer Şef daha sonrasında ise "Ne yaptın kıymayı?" diye sorunca kim olduğu belli olmayan yarışmacı, "Yemeğimin içine kullandım" şeklinde yanıt veriyor.

Bu cevap sonrasında şoke olan Melih, "Ama o hazır üründü kardeşim" şeklinde cevap veriyor.

"İPTAL BU TUR"

Yaşanan olaydan sonra Somer Şef kıymayı alan yarışmacıya, "Sen o içi kullanamazsın. Ya yeni iç al ya da iptal bu tur" şeklinde yanıt veriyor.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İLK KİŞİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde nefes kesen mücadeleler yaşandı. MasterChef'te 3. tura yükselen 16 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şefler tarafından istenen kabak çiçeği dolmasını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

İlk tur sonrasında yapılan tadım işleminin ardından şefler tarafından en çok beğenilen tabaklar Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze'nin tabakları oldu.

Bir sonraki turda ise yarışmacılardan ana kadroya girebilmek için ana ürünü kiraz olan bir yaratıcı yemek tabağı yapılması istendi. Bu turda ise en başarılı 4 tabak seçildi ve aralarından biri ana kadroya girmeye hak kazandı.

Mustafa, Metin, Çağatay ve Atike'nin tabaklarını beğenen şefler bu 4 yarışmacı arasından en çok beğendikleri tabağın Metin'e ait olduğunu söyledi ve Metin, MasterChef Türkiye 2022 kadrosuna giren ilk isim oldu.