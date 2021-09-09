MasterChef Türkiye yarışmasında çok konuşulacak detay!

TV 8’de ekrana gelen yarışma programı MasterChef Türkiye’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

MasterChef 2021’in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı.

Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. Masterchef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kaynak : Mynet