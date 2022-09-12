MasterChef Uğur Kardaş aylık cirosuyla dudak uçuklattı!

MasterChef yarışmasının 2018 yılında şampiyonu olan Uğur Kardaş, yarışmadan sonra yoğun tempoda çalışarak alanında daha iyi olmaya çabalıyor. Tek başına mücadele eden ve yarışmadan sonra da para kazanmak için elinden geleni yapmaya çalışan Uğur Kardaş bir sushi restoranının işletmesinin başına geçti.

Her gün sabah 5-6 gibi kalkarak günde 18 saatten fazla çalışan MasterChef Uğur açıklamalarıyla dikkat çekti.

MasterChef sonrası bir sushi restoranında şeflik yapan Uğur kendisine bir şeyi yapamayacağı söylendiğinde inat ettiğini ve daha çok çalıştığını açıkladı. MasterChef Uğur açıklamasında "Yapamayacaksın dediler ayda 400 bin TL ciro yaptım" dedi.

MEHMET ŞEF AÇIKLAMASI

MasterChef Uğur aynı zamanda açıklamasında "Mehmet Yalçınkaya benim baba olarak elimden tutandır" dedi.