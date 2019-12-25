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MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu!

MasterChef'te büyük final yaklaşıyor ve heyecan büyüyor. Eleme adayları belli olurken yarışmacılar bir yandan da pazar akşamı yapılacak MasterChef finaline hazırlanıyor. dün akşam ikinci eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler?

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:51
MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu!

MasterChef’te ilk eleme adayı pazartesi gecesi belli olmuştu. İlk eleme adayı olan Ekin’den sonra dün akşam da MasterChef’te ikinci eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef’te eleme potasına giden ikinci isim kim?

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Masterchef’te son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican ilk eleme oyununda 3 farklı yemek yaptı. Bu yemekler sonucunda da şeflerden 10 üzerinden puanlar aldılar. Gecenin sürprizi Güzide Mertcan oldu. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide’nin finalistler arasına girmesi ‘torpil mi yapıldı’ söylentileri çıkarmıştı. Dün akşam yapılan ilk eleme yemeğinde Güzide tüm söylentileri çöpe attı. 3 yemekte de ‘şeflik’ yapan rakiplerini geride bıraktı ve gecenin sonunda 66 puanla birinci oldu.

Masterchef final haftasının 2. gününde en düşük puanları alan isim Alican oldu. Şeflerden toplam 52 puan alan Alican, Cuma günü yapılacak elemenin ikinci adayı oldu. Gecede Güzide ile Cemre 54’er puan aldı.

MASTERCHEF’TE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef üçüncü eleme adayı 26 Aralık Perşembe günü belli olacak. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef'in dördüncüsü olarak ayrılacak.

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MasterChefHaberKKTC
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