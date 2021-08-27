Megastar Tarkan aşı oldu

Corona virüsle mücadelede Tarkan da aşı oldu. Megastar Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı ile aşı çağrısında bulundu.



"Geç oldu temiz oldu" diyen Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı" diye konuştu.



Tarkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok."



"Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok."



"Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."