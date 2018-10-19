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Meghan Markle Serena Williams tasarımı ceket giydi

Sussex Düşesi Meghan Markle eşi Prens Harry ile kraliyet turu kapsamında Avustralya'da. Tur boyunca stiliyle dikkat çeken Markle, geçtiğimiz gün Serena Williams tasarımı bir ceket giydi...

19 Ekim 2018 Cuma 11:11
Meghan Markle Serena Williams tasarımı ceket giydi

Ünlü tenisçi Serena Wiliams, geçtiğimiz yıl 15 yıldır hayalini kurduğu işi yapmaya karar verdi ve Serena markasını kurdu. Daha önce HSN ve Nike ile kapsül koleksiyon hazırlayan Williams, moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Şık spor parçaların yanında ofis çalışanlarına uygun kıyafetler de tasarlayan Williams’ın ceketleri de oldukça popüler…

İşte bu ceketlerden birini geçtiğimiz gün Düşes Meghan Markle giydi. Kraliyet turu kapsamında eşi Prens Harry ile birlikte Avustralya’ya giden Meghan, yakın arkadaşı Serena Williams’a ait ceketiyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan MarkleSerena Williams
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