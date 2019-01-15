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Meghan Markle’ın altı aylık hamilelik stili

İlk bebeğini nisan ayında dünyaya getirecek olan Meghan Markle, 2019’un ilk resmi ziyaretinde belirginleşen karnıyla dikkat çekti

15 Ocak 2019 Salı 11:41
Meghan Markle’ın altı aylık hamilelik stili

İlk bebeğini nisan ayında dünyaya getirecek olan Meghan Markle, 2019’un ilk resmi ziyaretinde belirginleşen karnıyla dikkat çekti. Düşes, 2887 sterlin (ortalama 20 bin TL) değerindeki renkli stiliyle beğeni topladı.

Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte 2019’un ilk ziyaretinde görüntülendi.

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Altı aylık hamile olan 37 yaşındaki Düşes, Birkenhead bölgesi ziyaretinde belirginleşen karnı ve renkli stiliyle dikkat çekti.

İlk bebeğini nisan ayında dünyaya getirecek olan Markle, göbeğini ortaya çıkaran Babaton marka 107 sterlinlik mor elbisesi ve Kanada markası Sentaler imzalı 1085 sterlinlik kırmızı paltosuyla beğeni topladı.

Markle ve Prens Harry, savaş şairi Wilfred Owen'in ölümünün 100’üncü yılı şerefine yapılan Birkenhead'deki Hamilton Meydanı’nda yer alan heykelin açılışında katıldı.Markle, Gabriela Hearst tasarımı 1695 sterlin değerindeki çantası ve kırmızı stilettolarıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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