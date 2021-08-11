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Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun hastalığının ardından yeniden hayatın içinde! Erbil’e davetli olarak gittiği Belarus’taki kumarhanede iki hemşire refakat etti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:18
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Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.

Geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil’le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus’a uçtu.

Mustafa Egemen Şener’in daveti üzerine Belarus’a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı. Otele giriş yaparken bir arkadaşımın görüp fotoğraflarını çektiği Erbil’in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.

Hemşirenin taşıdığı bavulların birinde acil sağlık malzemeleri ve ilaçların olduğu öğrenildi.

Şovmen, asistanlarının yardımıyla otele giriş yaptı.

Kumar tutkusuyla bilinen Erbil’i, casino’nun önünde görenler, “huylu huyundan vazgeçmiyor” yorumunda bulundu.

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