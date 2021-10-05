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Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti!

Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! Mehmet Ali Erbil'in mesajları olduğu iddia edilen yazışmalar sosyal medyada gündem oldu.

05 Ekim 2021 Salı 10:17
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Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti!
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ddei.

Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

"TACİZDEN KAÇAMIYORSUNUZ"

Ece Ronay ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz aylarda Seda Sayan tarafından evindeki kadın çalışanı tecavüz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak : Mynet

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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