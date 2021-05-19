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Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evlenmeyi düşünmediğini belirterek "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" dedi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:09
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Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile Tarabya'da görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını verdi.

'Fenerbahçe beni verem etti'

Tam kapanma sürecini evde maç izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erbil, "Fenerbahçe beni verem etti! Sivas'ı yenseydik şampiyon oluyorduk. Sergen Yalçın ve Fatih Terim patlıcan moru olacaktı ama olmadı" ifadeleri kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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