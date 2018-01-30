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Mehmet Ali Erbil: "Kıbrıs'ı kimse bilmezdi Türkiye’de, kimse gitmezdi"

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, Hürriyet gazetesinden Tülay Demir’e verdiği röportajda Kıbrıs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2018 Salı 15:29
Mehmet Ali Erbil: "Kıbrıs'ı kimse bilmezdi Türkiye’de, kimse gitmezdi"
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Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, Hürriyet gazetesinden Tülay Demir’e verdiği röportajda Kıbrıs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’ın Türkiye’de tanıtılmasında büyük rolu olduğunu söyleyen Erbil, “ 'Televole'lerde her hafta Kıbrıs Kıbrıs diye diye Kıbrıs yaptım” şeklinde konuştu.

İşte röportajın o bölümü:

- Kıbrıs’a neden bu kadar sık gidiyorsunuz?

- Bir tek ekmek orada var (gülüyor). Bu krizde Türkiye’de bir tek Demet Akalın’la Kerimcan Durmaz çalışıyor. Kıbrıs meselesine döneyim... 20 yıldır oradaki bir otelin yüzüyüm. O nedenle sık gidiyorum.

- Vatandaşı oldunuz mu peki?

- Yok, hayır. Hiç talepte bulunmadım ki.

- Teklif etmediler mi?

- Hayır. Yoktur öyle incelikleri. Açık açık yüzlerine de söylüyorum bunu. Ben ki Kıbrıs’ı Kıbrıs yapmış adamım. Kimse bilmezdi Türkiye’de, kimse gitmezdi. “Televole”lerde her hafta Kıbrıs Kıbrıs diye diye Kıbrıs yaptım. Ama... Neyse bir sokağa vermişler adımı, Allah razı olsun. Gittim gördüm, o da çıkmaz sokak!

- Cihan Ünal da Kıbrıs’a yerleşmiş duyduğuma göre...

- Evet, oradaki bir üniversitede öğretim görevlisi. Seviyor havasını. Daha özgür, ayrıca çok medeni. Kimse kimseye karışmaz, herkesin kapısı açıktır ve kimse kimsenin malına bakmaz.

- Siz orada otelde kalıyorsunuz ama...

- Evet, seviyorum otel hayatını. Her şey önüme geliyor, çok konforlu.

RÖPORTAJIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN >>>

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Magusalı 2018-01-30 15:42:43

Örnek olsun sözleri.

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Girne 2018-01-30 15:52:05

Kuzey Kıbrıs’ı hala bilmeyen milyonlarca insan var,sAdam haklı

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