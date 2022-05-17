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Mehmet Ali Erbil skandal sözlerini böyle savundu

'Kaçış sendromu' hastalığı nedeniyle bir dönem zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Melike Öcalan'a söylediği skandal sözlerle gündeme gelmişti. Erbil'in gecenin sunuculuğunu yapan Melike Öcalan'a; "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri tartışma yaratmıştı. Tepki çeken sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozdu.

17 Mayıs 2022 Salı 09:23
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Mehmet Ali Erbil skandal sözlerini böyle savundu

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

SAHNEDE ŞOKE EDEN SÖZLER

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BİR SANA DEĞDİREMEDİM ELİMİ"

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda törenin sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Öcalan, bu sözlerin ardından “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.

“İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM”

Tv8'de ekranlara gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayınına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Erbil'in sözleriyle ilgili konuştu.

“Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı" diyen ünlü isim, "Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

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