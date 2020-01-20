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Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:09
Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı

Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı.

Mehmet Ali Erbil’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Ayda 100-150 bin lira ödüyor

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.

Sunucu Seray Sever “Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. ‘Şimdi döner gelecek’ dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor” dedi.

'2020’den sağlık diliyorum'

Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum".

Son Güncelleme: 20.01.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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