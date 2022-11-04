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Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı!

Hadise'nin yüzüğü magazin gündeminden düşmüyor! Şarkıcı Hadise’nin, Mehmet Dinçerler ile 4.5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü, boşanma aşamasındayken geri istemesi tartışma yaratmıştı. Yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yüzüğünü satmak isteyen Hadise, öğrendiği gerçekle şoke oldu. Hadise'nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi.

04 Kasım 2022 Cuma 11:51
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Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı!



Hadise'nin beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'in, evlenme teklifi ettiği yüzük replika çıktı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

TÜM TAKILARI İSTEDİ!

Milliyet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.
 

YÜZÜĞÜ SATTI, PARASINI HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu.

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

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