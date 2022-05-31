Melis Sezen'i gizlice çektiler!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın sözleri sonrası dikkat çekmişti. Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadeleri sonrası eleştirilerin odağı oldu.

Sezen ise geri adım atmadı ve Bali'de tatil pozlarını paylaşarak beğeni topladı. Melis Sezen son olarak ise arkadaşlarının kendisini gizlice çektiği anları sosyal medyada paylaştı.

Sezen'in mini taytı ve büstiyeri ile salonun ortasında yoga yaptığı anlar Instagram'a bomba gibi düştü. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Sezen, "Hiç haberim yoktu. Ve bana fark ettirmeden ellerimi bu kadar yakın çekmeyi nasıl başardın?" ifadelerini kullandı.