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Melis ve Mert dünya evine girdi

28 Haziran 2022 Salı 13:41
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Melis ve Mert dünya evine girdi
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Beyza ve Derviş Ekşici çiftinin kızları Melis ile Hati ve Yaşar Akkent çidtinin oğulları Mert muhteşem bir törenle dünya evine girdi.
Korineum Golf&Beach Club’da gerçekleşen törende genç çifti başta aileleri olmak üzere akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı.
Bizler de genç çifte mutluluklar diliyoruz.

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