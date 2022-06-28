Melis ve Mert dünya evine girdi

Beyza ve Derviş Ekşici çiftinin kızları Melis ile Hati ve Yaşar Akkent çidtinin oğulları Mert muhteşem bir törenle dünya evine girdi.

Korineum Golf&Beach Club’da gerçekleşen törende genç çifti başta aileleri olmak üzere akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı.

Bizler de genç çifte mutluluklar diliyoruz.