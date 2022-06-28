Beyza ve Derviş Ekşici çiftinin kızları Melis ile Hati ve Yaşar Akkent çidtinin oğulları Mert muhteşem bir törenle dünya evine girdi.
Korineum Golf&Beach Club’da gerçekleşen törende genç çifti başta aileleri olmak üzere akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı.
Bizler de genç çifte mutluluklar diliyoruz.
Melis ve Mert dünya evine girdi
28 Haziran 2022 Salı 13:41
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Beyza ve Derviş Ekşici çiftinin kızları Melis ile Hati ve Yaşar Akkent çidtinin oğulları Mert muhteşem bir törenle dünya evine girdi.