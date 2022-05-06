Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla olay oldu!

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile ekranda olan Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu yine iddialı bir pozunu paylaştı.

Melisa Şenolsun "O zaman dans!!! Renk" notuyla sokakta çekilen pozlarına sayfasında yer verdi.

Oyuncu yeşil bluzunun içine sütyen giymemesiyle dikkat çekti. Göğüs uçları belli olan oyuncunun iddialı pozu takipçilerini ikiye böldü. Melisa Şenolsun'un bu pozlarını iddialı bulanlar da vardı yakıştıramayanlar da...

İşte Melisa Şenolsun'a gelen yorumlardan bazıları: