Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
banner107

Merdivenden düşen Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı

022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, omurga kemiklerinde kırık olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 13:40
0 Okunma
Merdivenden düşen Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı



Son dönemde "Ara" şarkısıyla ve Tolga Akış ayrılığıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren ünlü şarkıcı, "Ben 2 gün önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum" dedi.

"AMELİYATLIK DEĞİLİM"

Bastık "Ameliyatlık değilim ama bir süre korseli bir şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"SANCILAR ÇEKİYORUM"

Şarkıcı, "Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm" dedi.

KATAR'DA KONSER VERDİ

Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirmişti. 

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'
Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'
Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söyledi!
Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söyledi!
Capital Group yönetim kurulu başkanı Tekin Arhun’a 2022 yılı “en başarılı işadamı” ödülü verildi
Capital Group yönetim kurulu başkanı Tekin Arhun’a 2022 yılı “en başarılı işadamı” ödülü verildi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim