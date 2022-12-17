Merdivenden düşen Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı

Son dönemde "Ara" şarkısıyla ve Tolga Akış ayrılığıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren ünlü şarkıcı, "Ben 2 gün önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum" dedi.

"AMELİYATLIK DEĞİLİM"

Bastık "Ameliyatlık değilim ama bir süre korseli bir şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"SANCILAR ÇEKİYORUM"

Şarkıcı, "Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm" dedi.

KATAR'DA KONSER VERDİ

Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirmişti.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.