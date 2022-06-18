MERO, LES ARENA’YI COŞTURACAK!

Rap müziğinin sevilen ismi Mero, Les Music Festival’de Kuzey Kıbrıslı hayranları ile bu akşam buluşuyor. İlge Turizm sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin otellerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel’in muhteşem ambiyansında sevenleri ile bir araya gelecek olan Mero, rap severleri heyecanlandırdı. bu akşam gerçekleşecek olan konsere yoğun ilgi olması beklenirken, Mero rap sevenler için unutulmaz bir geceye hazırlanıyor.

Mero konseri ve biletler için 03926503380 ve 05469913030 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz