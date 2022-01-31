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Mert Öcal krizi! Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert tartışmasına Sahra Işık'tan bomba yorum

Survivor adasındaki ilişki ağı gündeme bomba gibi düştü. Sevgili olduğu iddia edilen Ogeday ve Nisa'nın Sude Burcu'yu Mert Öcal konusunda uyarması herkesi şoke etti. Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı iddiası bulunurken Survivor Mert Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade etti. Acun Ilıcalı yaşananlar karşısında şoke olurken eski yarışmacı Sahra Işık da kendini tutamadı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:10
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Mert Öcal krizi! Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert tartışmasına Sahra Işık'tan bomba yorum
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Survivor adası Kısmetse Olur evine döndü. Survivor Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında yaşananlar karşısında kafalar karıştı. Ogeday ve Nisa Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığını iddia ederek Sude Burcu'yu uyardı. Yaşananlar karşısında deliye dönen Mert Öcal "Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar" dedi.

ACUN ILICALI BİLE ŞOKE OLDU

Konseyde de bu konu masaya yatırıldı. Survivor Sude konuşmak istemezken zor anlar yaşadı. Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade eden Survivor Mert, "Bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli" açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı ise 15 yıllık Survivor hayatında böylesini ilk kez gördüğünü söyledi.

Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert arasında yaşananlar sosyal medyada gündem olurken eski yarışmacı Sahra Işık da kendini tutamadı. Sahra Işık'ın ilk hedefi Nisa Bölükbaşı idi.

BARIŞ MURAT YAĞCI HATILATMASI

Sahra Işık açıklamasında "Nisa ve Ogeday büyük yanlış yaptı. Asla doğru değil. Nisa kusura bakma önce Barışlaydın. Barış'tan ayrıldın burada Barış'ı kötülüyorsun şimdi Ogedaylasın. Kim sana ne söyledi? Şimdi Mert ve Sude ilişkisi var ya da yok. Sizi ne ilgilendiriyor?" diyerek tepki gösterdi.

Ancak Sahra Işık'a mesaj yağdı. Sahra Işık'a Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu arasındaki ilişki iddiasına dair mesaj yağınca Işık "Ben şok" yorumunda bulundu.

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